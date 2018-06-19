Acun Ilıcalı'dan şok açıklama! Damla ve Turabi diskalifiye mi oldu?

Acun Ilıcalı bu akşam ada konseyinden sonra önemli açıklamalarda bulundu. Peki Damla ve Turabi diskalifiye mi oldu?

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Acun Ilıcalı, oyuna sakatlıklarından dolayı dahil olamayan Damla Can ve Turabi Çamkıran hakkında açıklamalar yaptı. Bir süredir sakat olarak oyunlarda yer almayan iki yarışmacının durumları herkes tarafından merak ediliyordu.

Acun Ilıcalı bu akşamki açıklamasında Damla Can'ın durumunun iyiye gittiğini ve koşabilecek duruma geldiği müjdesini verdi. Damla ve Damla severler bu habere çok sevindi.

Aynı durumda olan Turabi Çamkıran için Acun Ilıcalı aynı şeyi söyleyemedi. Turabi'nin sakatlığının ciddiyetini koruduğunu ve hala oyunlara çıkamayacağını belirtti.Turabi ise yine bu olaya karşı çıkarak oynamak istediğini dile getirdi. Acun Ilıcalı, doktor Metin Kuş'un Turabi'nin raporlarını doktorlar heyetine sunduğunu ve durumunun 2 gün içinde belli olacağını duyurdu.