Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

Yunanistan'da da kanal satın alacağını belirten Acun Ilıcalı, "Orada bize karşı genel bir antipati var. Ben inşallah orada başarılı olursam bir şekilde bu iki ülkenin dostluğuna katkıda bulunacağımı düşünüyorum." dedi.

Dün akşam Hülya Avşar'ın Star TV ekranlarında başlayan yeni programı ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’nin ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu.

Programda çarpıcı açıklamalrda bulunan Ilıcalı, Yunanistan planının detaylarını açıkladı. Yunanistan'da kanal alacağını söyleyen Acun Ilıcalı, bu adımıyla başarılı olması durumunda iki ülkenin dostluğuna katkıda bulunacağını belirtti.

'Hedefim kanal Yunanistan'da da kanal almak'

Televizyonculuğu Türkiye dışında da yapabildiğimi ispat etmek için Yunanistan'ı seçtiğini belirten Ilıcalı, "Hedeflediğim reytingleri tutturursam sonraki hedefim Yunanistan'da bir kanal almak. Sonra ise amacım Survivor Almanya ve İngiltere de yapmak. Televizyonculuğu Türkiye dışında da yapabildiğimi ispat etmek için en yakın ülke olan Yunanistan'ı seçtim. Seyirci profilinde de yakınlıklar var. O Ses Yunanistan'da aldığım reytingi Survivor'da da başarabilirsek bu bizim için CV gibi olacak. Bizde Yunanlılara karşı büyük bir antipati yoktur. Zamanında bir şeyler yaşanmış artık bitmiş diye bakarız. Yunanistan'da bize karşı genel bir antipati var. Ben inşallah orada başarılı olursam bir şekilde bu iki ülkenin dostluğuna katkıda bulunacağımı düşünüyorum.' dedi.