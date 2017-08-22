Acun Ilıcalı o çağrıya kayıtsız kalmadı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hatay’da 7 aylıkken yakalandığı kas erimesi hastalığı yüzünden yürüyemeyen Ebru Özçelik’in çağrısına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ilıcalı, “Sevgili Ebru, şu anda Brezilya’dayım. En kısa zamanda buluşmamızı organize edeceğim. İstediğin beni görmek olsun :)” dedi.

Kas erimesi hastalığı yüzünden yürüyemeyen Ebru Özçelik, Acun Ilıcalı’ya çağrıda bulunarak, "Aslında bir yakınımız tekerlekli sandalye verdi ama bunu sürmem için birinin yardım etmesi gerekiyor. Akülü araç olsa kimsenin yardımına ihtiyaç duymam. İnternette dolaşmayı çok seviyorum. Babamın maddi durumu olmadığı için bu isteklerimi yerine getiremiyor. Eğer bu isteklerimi yerine getirecek olanlar olursa beni dünyanın en mutlu insanı eder. Tek hayalim, kendi başıma kendi işime görmek ve Acun Ilıcalı ile görüşmek. Bu hayallerim gerçekleşirse mutlu olacağım" demişti.