ABD’de ırkçı bölünme

Türkiye Gazetesi köşe yazarlarından M. Necati Özfatura, bugünkü yazısında, ABD’deki ırkçı bölünmeyi kaleme alırken, ABD'nin Türkiye’ye karşı ilan edilmemiş postmodern bir savaş açtığını ifade etti.

İşte M.Necati Özfatura'nın 'ABD’de ırkçı bölünme' başlıklı yazısı yazısı

Bir ülkede yaşayanların inancı, siyasi görüşü, ideolojileri ve düşüncelerinin değişik olması normaldir. Fakat farklı görüşlere sahip olanların şiddete başvurması, o ülkenin bölünmesi ve yıkılışının işaretidir. Osmanlı Devletinde, Tanzimat’a kadar farklı düşünceler ve halk arasında bölünme yoktu. Osmanlının uzun ömürlü oluşunun temelinde “Adalet” gibi halkın birlik ve bütünlüğü önemli yer tutuyor.

Balkanlar’da 600 yıllık hâkimiyetimizi 6 aylık Balkan Savaşında kaybetmemiz; ordu başta olmak üzere devletin temelini meydana getiren kurumlardaki bölünmedir. Aslında Siyonizm yani Yahudi'nin dünya hâkimiyeti için dünyada savaş, iç savaş, terör ve her türlü fitnenin gerçek suçlusu ABD’dir. Nereye girse orası perişan oluyor. Orada gözyaşı ve kan bitmiyor. Dünyayı karıştıran ABD kendisinin çöküşünü hazırlamaktadır. Virginia’da başlayan ırkçı bölünme ülke geneline sıçramıştır. Farklı görüşler çatışmaktadır. Bu temelde çatlaklar meydana getirir ve bu çatlaklar yıkılmaya kadar gidebilir. ABD’deki bu bölünme Trump’ın eseridir. Seçim kampanyasında ve sonrasında ırkçı davrandı.

Trump'ın New York’u ziyareti öncesi halk "Trump’a hayır, faşizme hayır" protestosu ile gösteri yaptı. Almanya başta olmak üzere Avrupa’daki ırkçı siyaset Trump’ın tavrından güç aldılar. ABD ekonomisi giderek çöküyor. Geçmişte refah ülkesi olan ABD giderek fakirleşiyor. Hava kuvvetlerinde pilot ve teknisyen sıkıntısı vardır. ABD Genelkurmay Başkanı “Pentagon gereken finansmanı düzenli alamazsa 5 yıl sonra yurt dışında ABD askeri kalmaz!..” ikazını yapıyor.

ABD iktidarına Trump gelince ABD-Rusya, ABD-Çin ve ABD-Kuzey Kore arasında gerginlik yaşanmaktadır. Tabii bu arada PYD-YPG yapılarına aşırı silah yardımı sebebiyle Türkiye ile de arası gergindir.

ABD Türkiye’ye karşı ilan edilmemiş postmodern savaş açmıştır. Ve Suriye kuzeyinde yeni bir savaşın hazırlığı içindedir. Türkiye Fırat Kalkanı ile bazı bölgeleri ihya ederken ABD imha etmektedir. Ve Suriyelileri katlediyor.

Türkiye bölgesel güvenliği için; Suriye, Irak, Katar ve Somali’de asker bulundurmaktadır. Bu durum ABD ve AB’yi huzursuz ediyor. Lozan ile Türkiye sınırları içine hapsedilmiş ve ayaklarına “Yurtta sulh, cihanda sulh” prangası takılmıştır. Erdoğan bu prangayı kırmıştır.

ABD Suriye’de bir terör devleti kurmak istiyor. Ama bunun karşısında Türkiye, Suriye, Irak ve İran vardır. ABD Orta Doğu’da son derece tehlikeli oyunlar peşindedir ve yanlış yapmaktadır. Her an stratejik bir çıkmazın içinde hareket ediyor. Kuzey Kore de yaptırımlar karşısında ABD’yi tehdit ediyor. ABD liderliğinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da fitillenen ateşin ardından Akdeniz kan gölüne döndü. 14 bin 615 kişiye mezar oldu. Batı bunun bedelini ödeyecektir.

ABD’nin Venezuela’daki darbesi başarısız oldu.

ABD Barzani üzerinden ülkeyi karıştırmak istiyor. ABD en hızlı gelişen 7 ülkenin (Türkiye bu ülkeler içindedir) gelişmesini önlemek için her yola başvuruyor. Başlıca silahı darbe yapan “Gladyo”dur.

15 Temmuz NATO ve Pentagon’un Türkiye’yi istila ve bölme savaşı idi. Üzerinden bir yıl geçti. Türk kamuoyunu Kılıçdaroğlu liderliğinde millî ve yerli olmayan aydınlar "kontrollü darbe" yalanı ile oyalıyorlar...