687 Sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı

687 Sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan kararnameye göre; kayyum atanmasına karar verilip kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılan şirketler, ortaklık payları ve varlıkların Terörle Mücadele Kanunu ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı müsaderesine karar verilmesi halinde müsadere kararı; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satış ve tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilecek. Satış ve tasfiye sürecinde şirket, ortaklık payları ve varlıkların yönetiminin atanan yöneticiler tarafından yürütülmesine devam edilecek. Satış veya tasfiyeden elde edilen gelirler Hazineye irat kaydedilecek.

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulması yetkisi valiliklere devredilebilecek. Düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında idari para cezası verilir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecek.

Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama veya yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçu olmaktan çıkartıldı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununda yer alan “kuran ve işleten” ibaresi “kuran ve/veya işleten” şeklinde değiştirildi. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Kapatılan özel radyo ve televizyonların; sahip oldukları yayın lisansları, yayın hakları, frekans ve kanal kullanımı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki benzeri izinleri Maliye Bakanlığının bu yöndeki talebi üzerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilecek.

Caner Ünver - Musa Erdoğan