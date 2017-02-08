686 Sayılı KHK ile görevden ihraç edilenlerin tam listesi! Hangi kurumdan kimler ihraç edildi |7 Şubat 2017|

686 sayılı KHK ile 4 bin 464 kamu personeli ihraç edildi. Yeni KHK ile 893 jandarma personeli, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417 polis meslekten atıldı. MEB'de çoğu öğretmen 2 bin 585 kişi memuriyetten çıkarıldı. İşte 7 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayınlanan KHK'nın detayları ve ihraç edilenlerin isim isim listesi...

OHAL kapsamındaki 686 sayılı KHK ile 4 bin 464 kamu personeli ihraç edildi. Yeni KHK ile 893 jandarma personeli, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417 polis meslekten atıldı. MEB'de çoğu öğretmen 2 bin 585 kişi memuriyetten çıkarıldı. 7 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayınlanan KHK'nın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Yeni KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten çıkarıldı

686 Sayılı KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

KHK ile Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585, İçişleri Bakanlığından 49, Emniyet Genel Müdürlüğünden 417, Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi kamu görevinden çıkarılırken 17 kişi kamudaki görevine iade edildi.

Ayrıca, Gülnur Cengiz ve Mehmet Nurullah Ateş isimli şahıslara öğrencilik statüleri iade edildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan 242 kişinin rütbe ve hakları alındı.

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’ndan 9 asker ihraç edildi

Olağanüstü hal kapsamında Resmi Gazete’de yayımlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda görevli 9 asker ihraç edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 686 sayılı KHK sonrasında Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli Üsteğmen Cemal İ., Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Ç., Astsubay Üstçavuş Selim D., Astsubay Çavuş Nuh K., Astsubay Çavuş Murat Ç., astsubay Kıdemli Çavuş Yunus I., Astsubay Çavuş İbrahim A., Uzman Çavuş Nuri Y. ve Uzman Çavuş Erkan T. meslekten ihraç edildi.

Nevşehir’de 8 öğretmen meslekten ihraç edildi

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerinde bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

OHAL Kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerinde bulunduğu 686 sayılı KHK sonrasında Nevşehir’de görev yapan 8 öğretmen meslekten ihraç edildi. Son yayımlanan kararname sonrasında Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde öğretmenlik yapan Nermin Ünal, Aysel Ay, Kozaklı ilçesinde görev yapan Battal Evren, Merve Işık, Nevşehir il merkezinde görev yapan Hale Çilingir, Muammer Çakır, Ülkü Avcı ve Ürgüp ilçesinde görev yapan Çetin Durdu meslekten ihraç edildi.

Batman’da 33 kamu görevlisi ihraç edildi

Kanun Hükmünde Kararname ile Batman’da çoğunluğu öğretmen olmak üzere 33 kişi kamu görevinden ihraç edildi.

OHAL kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile Batman’da 25'i öğretmen olmak üzere toplamda 33 kişi kamu görevinden ihraç edildi. Dün yayımlanan 686 sayılı karaname ile Batman merkezde 17, Beşiri’de 3, Kozluk’ta 2, Sason’da 2 ve Gercüş’te bir öğretmen olmak üzere toplamda 25 öğretmenin görevinden ihraç edildiği öğrenildi. Ayrıca, 7 subay ve astsubay ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan bir kişi de ihraç edilenler arasında yer alıyor.