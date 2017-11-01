5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Aksaray merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezli Niğde, Ankara, Antalya ve Zonguldak illerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkan toplam 15 şahsa yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. 5 ilde 15 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yasin Can