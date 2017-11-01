5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

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Operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezli Niğde, Ankara, Antalya ve Zonguldak illerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkan toplam 15 şahsa yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. 5 ilde 15 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Yasin Can