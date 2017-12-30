44 TL’ye son model jip sahibi oldular

Malatya’da Esenlik Süper Marketlerde 44 TL’lik alışveriş ile kampanyaya katılan 3 kişi son model jip kazandı.

Esenlik Süper Marketler tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen hediye kampanyasının çekilişi 16 Aralık’ta gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişle 3 adet son model jipi kazanan talihli müşteriler Hakan Akgül, Ali Kızılkaya ve Okan Adaş oldu. 444 hediyenin verildiği kampanyada otomobil kazanan şanslı müşteriler bugün Esenlik Genel Merkezinde düzenlenen tören ile araçlarını teslim aldılar.

Burada konuşan Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz, Esenlik’in geçmişten yana var olan bu kampanyasının toplumda ciddi bir karşılığının olduğunu belirterek, “Esenlik’e bir güven var. Çünkü Esenlik alırken de kazandıran bir firma. Kampanyamıza katılım oldukça yoğun oldu. Son model jipleri kazanan şanslı müşterilerimize kazasız belasız yolculuklar diliyoruz” dedi.

Esenlik’in Malatya’nın en büyük değerlerinden biri olduğunu ifade eden Boyraz, “Kazandığını Malatya’ya harcaban, ürettiği her şeyi Malatya’da olan ve istihdamının da tamamının Malatya’dan olduğu Esenlik artık bölgenin güvenilir bir kurumu durumunda” diye konuştu.

Konuşmaların ardından talihliler araçlarının anahtarlarını Genel Müdür Hulusi Boyraz’ın elinden aldı.

Cahit Özçelik

