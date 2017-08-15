40 bin yıllık karınca fosilli tespih: Fiyatı 7 bin dolar

Ankaralı tespih sanatçısı Yaşar Koçer, Osmanlı döneminden kalmış el yapımı tespihi 7 bin dolara satıyor. Tespihte kullanılan taşların önemine dikkat çeken Koçer, "Örneğin 40 bin yıl önce damlamış çam ağacı reçinesinin fosilinden oluşan damla kehribar taşından yapılmış tespihin içindeki karınca fosilleri ise tespihe büyük kıymet katıyor" dedi.

Bir ibadet aracı olan, Müslümanların namazdan sonra zikirlerini saymak için kullandıkları ve 99 ya da 33 taneden oluşan tespih, sadece Müslümanlar tarafından değil, diğer dinlere mensup kişiler tarafından da kullanılıyor. Sadece ipe dizilmiş boncuklardan ibaret olmayan tespih, yapıldığı taş ve objelere göre de kıymet buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli Ankaralı tespih sanatçısı Yaşar Koçer, tespih meraklıları için kıymetli taş ve objelerden tespihler yapıyor. Elinde bulunan en pahalı tespihin fiyatının 7 bin dolar olduğunu belirten Yaşar Koçer, yaklaşık 200 yıllık olan tespihin Osmanlı döneminden kaldığı için çok kıymetli olduğu söyledi.

Bu tür tespihlerin meraklılarının çok olduğunu belirten Yaşar Koçer, devlet büyüklerinden sanatçılara kadar çok sayıda ünlü kişiye özel tespihler yapıyor. “Elimizdeki en pahalı tespihin fiyatı 7 bin dolar civarında. Osmanlı’dan kalma bir tespih, yaklaşık 200 yıllık bir tarihi olduğu için kıymetli bir tespih. Osmanlı döneminde elle çalışan çıkrık denilen aletle yapılmış bir tespih” diyen Koçer, özellikle koleksiyoncular ve meraklıların bu tür tespihlere büyük kıymet verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da büyük bir tespih koleksiyonu olduğunu kaydeden Yaşar Koçer, “Cumhurbaşkanımızın büyük bir koleksiyonu var, Devlet Bahçeli Bey’in var. Onlar istedikleri zaman yapıyoruz. Milletvekillerimiz, sanatçılarımız var, dizi oyuncularımıza dizide kullanmak için tespihler veriyoruz. Payitaht dizisinin tespihlerini biz veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın büyük bir koleksiyonu var, ondaki tespih adedi ve çeşidi zannediyorum başkasında yoktur” diye konuştu.

“40 BİN YILLIK KARINCA FOSİLLİ TESPİH”

Damla kehribar olarak bilinen taşın yaklaşık 40 bin yıl önceki çam ağacının reçinesinden oluştuğunu ifade eden tespih sanatçısı Yaşar Koçer, “Baltık Denizi’nin olduğu ülkelerden çıkıyor bu taş. 40 bin yıl önce reçine damladığı zaman üzerine konan karıncaların fosilleri taşın içinde kalıyor. Biz de bu taşları işlediğimiz zaman tespih taşının içinde karınca fosili ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

Derya Yetim - Burak Altun