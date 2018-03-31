31 Mart Survivor Ödül oyununu kim kazandı? |Ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu? Survivor CANLI İZLE...

Survivor'da ödül oyunu heyecanı. Hırsın, rekabetin eksik olmadığı Survivor'da bu akşam ödül oyunu oynandı. Üst üste kayıp yaşayan gönüllüler takımı ödül oyununu kazandı mı? Survivor'da gönüllüler takımından Nagihan, Anıl ve Birsen gruplaşması adayı ikiye böldü. Peki, Survivor'da 31 Mart iletişim ödülünü oyununu kim kazandı? İşte ödül oyununu kazanan takım... Tüm detaylar haberimizde...

31 Mart Survivor Ödül oyununu kim kazandı? |Ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu? Survivor CANLI İZLE...

Survivor yeni ve aksiyon dolu bir ödül oyunuyla ekranlara geldi. En iyi kız ve erkeklerin yarıştığı ödül oyununu kim kazandı? Rekabetin kızıştığı ödül oyununu hangi takım kazandı? İletişim ödülü oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da baraka ödülü oynandı. Kazanan takım All Star takımı oldu. İletişim oyununda Gönüllüler yine yıkıldı. Gönüllüler takımında Ramazan'ın adaya veda etmesi sonrası gönüllüler takımında gruplaşma yaşandı. Nagihan, Anıl ve birsen 3'lü grup olarak yollarına devam edecek. İsminin yazılmazına tepki gösteren Anıl, ben buraya şampiyon olmayave kendim olmaya geldim dedi. Aksiyon dolu Survivor'un bu akşam yayınlanacak bölümünde oynanacak iletişim oyununu kazanan takım Survivor izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Survivor All Star'da neler olacak hepsi ve daha fazlasına haberimizden ulaşabilirsiniz... Survior 2018, iki günlük aranın ardından bu akşam TV 8 ekranlarında. Survivor CANLI İZLE...

31 MART ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

31 Mart ödül oyununu en iyi kız ve en iyi erkekler oynadı. Ödülün sahibi 10-6'lık skorla All Star kazandı.

30 MART ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

30 Mart ödül oyununu 10-6'lık skorla gönüllüler takımı kazandı.

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İETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

İletişim oyununu Survivor All Star takımı kazandı. Gönüllüler yanilgi serisini devam ettirdi.

ÖDÜL OYUNUNU 10-5'lik skorla All Star takımı kazandı.

SURVİVOR'DA BARAKA ÖDÜLÜ OYNANDI

Survivor'da baraka ödülü oynandı. Ödül All star takımının oldu. Ayrıca kazanan All Star takımı adasında tost yiyecek.

Gönüllüler takımı iletişim oyununu hiç kazanamadı

İletişim oyununu bu zaman kadar kazanamayan gönüllüler takımının bu akşam iletişim ödülü oyununda nasıl performans sergileyeceği merak ediliyor.

SURVİVOR'DA YARIŞMACILAR ÇOCUKLARIYLA KONUŞTU?

Ümit Karan, Nagihan, Sema ve Cumali Acun Ilıcalı'nın verdiği sürprizden sonra çocuklarıyla telefonda görüşme fırsatı buldu.

GEÇEN HAFTA ADAYA VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından geçen hafta addaya bir kişi veda etti. Eleme sonrası ortalık karıştı. Adada Anıl gerilimi yaşandı. Geçen hafta Anıl, Yağmuur ve Ramazan'ın ismi söylendi bu üç adaydan adaya veda eden isim Ramazan Kalyoncu oldu.

Survivor'da Anıl gerilimi

SSurvivor'da Anıl'ın isminin yazılmasından sonra adada gruplaşma oluştu. Survivor'ın yeni bölümünde Anıl, 'Neden Anıl yazıldı diye kimse hesap sormadı.Kimse kimsenin sırtından geçinip paratiz gibi yaşayıp şampiyon olamaz. Performansıma güvendiğim için geldim. Ben buraya şampiyon olmaya geldim.' dedi. Nagihan ise Anıl'ın yazılmasına tepkisini koydu. Nagihan, "Buradan güçlü isim gidemez, Anıl'ın yazılmasını doğru bulmuyorum" dedi. Adadaki diğer yarışmacılar Nagihan, Anıl ve Birsen arasında bir gruplaşma olduğunu söyledi.