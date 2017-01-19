3 kişinin sokak ortasındaki silahlı çatışma anı kamerada

Bursa'da 3 kişi arasındaki silahlı kavga, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde seyreden iki ayrı otomobildeki kişiler bilinmeyen bir sebepte kavga etmeye başladı. 2 ayrı otomobilden inen 3 kişi bir anda silah ve pompalı tüfekleri çekip birbirine ateş etmeye başladı. Bir otomobilin etrafında sürekli dönerek birbirine ateş eden 3 kişi şans eseri silahlardan çıkan mermilerden isabet almadı. Bu anlar cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

16 AG 035 plakalı hafif ticari araçtan inen bir kişi, arkadan gelen 16 V 1787 plakalı otomobilden inen şahısa silahla ateş açtı. Otomobilde bulunan diğer kişi de indikten sonra 3 şahıs, ellerindeki silahlarla birbirlerine ateş açmaya başladı. Otomobil çevresinde yaşanan koşuşturmayla biri pompalı tüfek diğer ikisinin silahla yakın mesafeden ateş ettiği kavgada yaralanan olmadı. Öndeki otomobilden inen eli silahlı şahıs kurşunun bitmesiyle birlikte olay yerinden kaçtı. Bu sırada olayı ayırmak için arkadaki otomobilin camına yaklaşan bir kişide otomobilin içinden açılan ateşten son anda kurtuldu. Film setlerini aratmayan görüntülerin yaşandığı olayın ardından iki otomobilde olay yerinden kaçarken polis kısa süre sonra 16 AG 035 plakalı aracı Namık Kemal mah. Gülen sokak üzerinde durdurdu. Araç içerisinde bulunan R.A. isimli şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmek isterken elindeki silahla polis ekiplerine de ateş etti. Şans eseri olaya müdahale eden polis ekipleri de yaralanmazken silahtan çıkan kurşun cadde üzerindeki bir kuaför dükkanının camına isabet etti. Otomobilde yapılan aramada sahte 200 lira para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis olaya karışan 2 kişiyi de gözaltına alarak olayla ilgili tahkikat başlattı.