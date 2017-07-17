3 çocuk dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hacı Menek ile eşi sabah saatlerinde 3 çocuğunu evde bırakarak tarlaya çalışmaya gitti. Evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini göre mahalle sakinleri, sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla müdahale ettiği yangında evde bulunan Bedriye (3), Mustafa (2) ile Ahmet (6 aylık) Menek dumandan zehirlendi. 112 ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan çocukların hayatlarını kaybettiği belirlendi. Çocukların cesetleri otopsi için morga kaldırıldı

Olayı duyarak olay yeri ve hastaneye akın eden Menek ailesinin yakınları sinir krizleri geçirerek ağıt yaktı.

Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.