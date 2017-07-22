'3 Adam'dan Acun Medya ve TV8'e veda!

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Sezon sonunda final yapan '3 Adam' programının ardından gözler Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'a çevrilmişti.
Eser Yenenler, yaşanan gelişmelerle ilgili İnstagram'da önemli bir açıklamada bulunarak, Acun Medya ve TV8 ile yollarını ayırdıklarını ve kendi yapım şirketlerini kurma kararı aldıklarını duyurdu.
'3 Adam'ın başka bir kanalda yayınlanabileceği vurgusu yapan Yenenler'in paylaşımı şöyle: