27 yaşındaki genç kızın feci sonu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, arıza yapan kamyonetinden inen ve trafik yoğunluğu nedeniyle yol kenarına çekemediği için burada yardım bekleyen 27 yaşındaki Ece Simay Saatçi, taksi ile otomobil çarpması sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza dün Altınyol üzerinde meydana geldi. Karşıyaka’dan Bayraklı yönüne seyir halinde olan ve akaryakıt istasyonu işleten Ece Simay Saatçi’nin (27) idaresindeki 35 UFT 40 plakalı kamyonet yolda arıza yaptı. Genç kız, trafik yoğunluğu nedeniyle arıza yapan aracını yol kenarına çekemedi ve yardım beklemeye başladı.

Bu sırada aynı yönde seyreden, Yusuf Ç. (47) yönetimindeki 35 T 5980 plakalı taksi, önce en sol şeritte kalan kamyonete, daha sonra da yanında bulunan Ekrem Haldun Ö. idaresindeki 34 CEK 02 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar, ardından hızla Ece Simay'a çaptıktan sonra orta refüje çarparak durabildi. Kazada Saatçi ve Yusuf Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Saatçi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ece Simay Saatçi’nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.