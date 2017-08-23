15 yaşındaki kız çocuğu 7 gün sonra bulundu

Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olan 15 yaşındaki kız çocuğu 7 gün sonra ilçe yakınlarında bulundu. Genç kızı kaçırdığı iddia edilen şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Almus'a bağlı Kolköy'de yaşayan çiftçi Rıza ve Kezban Aktaş çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü Sümeyye Aktaş, 7 gün önce kayboldu. Aile olayı jandarmaya bildirerek çocuklarının bulunması için şüphelendikleri kişiden şikayetçi oldu.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri genç kızı Yuvaköy'de yaşayan 28 yaşındaki S.A.'nın evlenmek amacı ile kaçırdığını tespit etti. Jandarma ekipleri yapılan çalışmalar sonrasında S.A. ve Sümeye Aktaş'ın Almus ilçesindeki Tufantepe bölgesinde olduğunu belirledi. Harekete geçen jandarma ekipleri S.A. ve Sümenye Aktaş'ı otomobilde yakaladı. S.A. ve genç kız ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Genç kızın ilk ifadesinde kendi isteğiyle S.A. ile gittiğini söylediği öğrenildi. Kızlarının bulunduğunu haber alan ailesi de İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti. S.A. jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dursun Ekrem Er