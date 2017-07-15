15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akan insan seli havadan görüntülendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenlerinin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne vatandaşlar akın ediyor. Türk bayraklarıyla köprüye yürüyen vatandaşlar havadan görüntülendi.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde şehitler anılıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için vatandaşlar, törenlerin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne adete akın ediyor. Anadolu Yakası'nda Çengelköy, Beylerbeyi, Altunizade bölgelerinde toplanan binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla köprüye doğru yürümeye başladı. İnsan selinin oluştuğu bölge havadan görüntülendi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Mustafa Biçer - Mustafa Esen - Harun Basat - Caner Sönmez



