15 Temmuz gazileri bir sene sonra aynı yerde buluştular

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde darbeci hainlere karşı direnirken vurulan gaziler bir yıl sonra aynı noktada bir araya geldi.

15 Temmuz’da darbe yapmaya kalkışan FETÖ’cü hainlere karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde canları pahasına direnirken darbeci hainler tarafından vurulan gaziler, bir sene sonra gazi oldukları noktada yeniden bir araya geldi. Duygu dolu anlar yaşayan ve o gece yaşadıklarını tekrar hatırlayan gazilerin, “Allah bir daha böyle bir gece yaşatmasın” dediler.

15 Temmuz gecesi İBB binası önünde vurularak gazi olan Ayla Aşkın, “Hainlerle direkt diyalog yaşadım. Onlara, “Sizin ne işiniz var burada? Askerin yeri kışladır” dedim. Bunu deyince onlar çok kızıyorlarmış bu kelimeye ve arkamı dönmeye kalmadan vurulduğumu hissettim. Direkt üstümüze sıktılar. Sağ kalça ve sol kolumdan vuruldum. Çok badireler atlattık ama vatanımı böyle görünce çok duygulanıyorum. Yani verdiğimiz mücadeleye değmiş diyorum. Bunun için çok mutluyum. Yoksa buraya her geldiğimde çok üzülüyorum” diye konuştu.

Güneydoğu’da PKK’ya karşı verilen mücadele gazi olan Ekrem Tutuş, “Beni bir yüzbaşı vurdu. Ona, “Komutanım bu size yakışmıyor” dedim o da" ben kendime yakıştırıyorum, cehennem olun evinize gidin.Gitmezseniz hepinizi vururum" dedi. Ben de "biz halkız siz askersiniz, biz biriz deyince", "hayır; siz ve biz bir değiliz cehennem olun evinize gidin" dedi ve ateş etti. Daha sonra gözümü hastanede açtım. Ben Güneydoğu'da da gazi olmuştum. 15 Temmuz'da gazi oldum. Vatana canım feda” dedi.

Gazi olmanın kendisi için bir şeref olduğunu belirten 15 Temmuz Gazisi Arif Kılınç, “Vatan uğruna yapılan her şey bizim için bir şereftir. O gece, bizi düşmandan muhafaza etmekle görevli olan ekserlerin bize ateş etmesi bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Ama çok şükür hak, adalet galip oldu” dedi.

Sabahattin Çelik isimli gazi ise, “Bizim vergilerimizle bizi vuran insanların bir an önce yargılanıp idam edilmesini istiyoruz. Bunlar bizim devletimizden isteklerimiz. Bir an önce bunu istiyoruz. Ve şunu bütün dünya bilsin. FETÖ terör örgütü de şunu bilsin; bir daha böyle bir şeye kalkışırlarsa bunu hesabını 15 Temmuz gazilerine verecekler” ifadelerini kullandı.

Kendisinin de İBB binasının önünde vurularak gazi olduğunu söyleyen Bedri Azbay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine ben de sokağa çıktım. İyi ki çıktık. İyi ki burada bulunduk. İyi ki 15 Temmuz oldu. En azından içimizdeki hainler temizlenmiş diyelim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokağa çıktığını söyleyen 15 Temmuz gazisi Metin Kaba, “Allah razı olsun ki ondan çağrı yaptı. Yoksa memleketimizi kaybedebilirdik. Şerefsizler her yeri sarmıştı. Ben çok duygulanıyorum. Buraya geldiğim zaman kendimi kaybediyorum. Ben de burada vuruldum. Gazilik bize nasip oldu. Keşke şehit olsaydık diyorum” dedi.

İsmail Eker İsimli genç gazi ise “İBB binasının olduğu alanda vücuduna 3 kurşun ve 5 şarapnel parçasının isabet ettiğini belirterek, “Kalçama 3 tane G3 kurşunu ve 5 tane şarapnel parçası isabet etti. Bir yandan mutluyum bir yandan hüzünlüyüm. Vatan hainlerini tanımış olduk. 15 Temmuzun hala tazeliğini koruyor. Unutmadık, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda kendisinin milli güreşçi olduğunu da söyleyen Eker, “Avrupa’da 3’üncü oldum. İnşallah hedefim Avrupa Dünya Şampiyonası. Bu sene iyi çalışıp, iyi gayret edip, Avrupa Dünya Şampiyonasında bayrağımız dalgalandıracağım, inşallah” dedi.

Olayı ilk olarak televizyon ekranından duyduğunu söyleyen Ufuk Albayrak ise “Hiçbir şey düşünmeden sokağa çıktım. Burada çok büyük bir katliam vardı. Burada silah sesleri hiç susmadı. Karşımızdaki Şehzadebaşı Camii’nden de sela sesleri hiç susmadı. Bu zaten bir haçlıyla hilalin savaşıydı. Hilal kazandı bu savaşı. Yani biz Türkler kazandık” şeklinde konuştu.

Mehmet Altunışık - Emrah Kuş