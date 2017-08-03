14 yaşındaki kızı 'çıplak fotoğrafını montajlamışlar' diye dolandırmak istedi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 14 yaşındaki kızı, internette çıplak fotoğraflarının montajlandığını söyleyerek dolandırmaya kalkan şahıs, kızın verdiği para ve ziynet eşyalarıyla kaçarken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki H.K. isimli zanlı, 14 yaşındaki lise öğrencisi A.U. isimli kızı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Küçük kıza, "Çıplak fotoğrafların internette montajlanmış. Sana yardım edebilmemiz için para vermen lazım" diyerek para istedi. A.U., duydukları karşısında panik yaşarken, eve gelen H.K., 2 bin 50 Euro, bin 40 Türk Lirası, 10 adet burma bilezik, birer adet küpe, altın saat ve alyansı alarak kaçtı. Olaydan bir süre sonra durumdan şüphelenen A.U., durumu ailesine anlattı. Aile de dolandırıldıklarını fark edince polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

A.U.'nun verdiği eşgal doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Zanlı, kısa süre sonra ziynet eşyaları ve paralar ile yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlının sorgusu sürüyor. Para ve ziynet eşyalar ise aileye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.