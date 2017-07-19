13 yaşındaki çocuğun cesedi ağaçta asılı bulundu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun cesedi, evinin bahçesindeki kiraz ağacına asılı halde bulundu.

Olay, Mudurnu’nun Güveytepe Köyü Dedeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Kemal O. isimli çocuk, evlerinin bahçesinde bulunan kiraz ağacına asılmış bir halde bulundu. Çocuklarını ağaçta asılı halde gören ailesi, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından ceset morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Faruk Çidem