10 yıldır araba yıkıyor, kaporta ve boya işleri yapıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 37 yaşındaki Nazmiye Sarı, 10 yıldır eşiyle beraber kaporta boya ve araba yıkama işi yapıyor.

Eşinin rahatsızlıklarının artmasından dolayı destek olmaya karar verdiğini ve 10 yıldır beraber çalıştıklarını belirten Sarı, '' İşimi çok seviyorum, severek yapıyorum. Gediz sanayisinde tüm arkadaşlarım bana destek oldular. İlk başladığımda yadırgasam da sanayi ortamını daha sonra alıştım'' dedi.



Nazmiye Sarı, ''Annem beni 2 yaşında iken terk etmiş, daha 13 yaşında iken babam vefat etti. 2 kardeşdik. Kardeşim o zamanlar devlet tarafından korunma altına alındı. Ben yaşıtlarına göre çok gelişmiş biri olduğum için beni kabul etmediler. Alirıza Amca diye çok sevdiğim ikinci babam beni yanına aldı. 6 ay gibi bir sürede beni evlendirdiler. Alirıza Amca tüm düğün masraflarımı karşıladı. Telli duvaklı bir düğün yaptı bana. Onun hakkını hiç bir zaman ödeyemem.



''14 yaşında Anne oldum''

Evlendikten bir yıl sonra kızının dünyaya geldiğini ve 14 yaşında anne olduğunu söyleyen Nazmiye Sarı, ''Beni hayata kızım bağladı. Eşim rahatsız olduğu için hep destek olmaya çalıştım. B ve E sınıfı ehliyet aldım. 4 yıl sürücü kursunda çalıştım. Ardından kısa bir boşluk yaşadıktan sonra eşime sanayide yardım etmeye karar verdim. Mesleği öğrendim. Kaporta boya ve araba yıkama işini severek yapıyorum" şeklinde konuştu.

''Sedef hastasıyım ancak tedavimi yaptıramıyorum''

Eşiyle el ele verip, kızını 4 yıllık işletme mezunu olarak okuttuklarını ifade eden Sarı, '' İnşallah kızım yakında meslek sahibi olacak. Hiç bir zaman hayat mücadelesinden vazgeçmedim. Eşimin rahatsızlıkları, özellikle işitme sorunları artsa da elimden geldiğince yanındayım. Kendim sedef hastasıyım, ancak ev ve dükkan kira olduğu için, kızım okuduğu için tedavimi yaptıramadım. İnşallah bundan sonra kazancımızdan biriktirebilirsek tedavim için çare arayacağım. Yaptığım mesleği Kütahya'da yapan var mı bilmiyorum, ama ben mesleğimi severek ve isteyerek yapıyorum. Gedizli hemşehrilerim her zaman yanımda olmuştur. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.



Nazmiye Sarı'nın eşi Şaban Sarı, ''Eşim evlendiğimiz günden beri daima bana destek olmaya çalıştı. Ben oto, kaporta ve boya ustasıyım. Ancak kulaklarımın duymaması ve böbrek rahatsızlığımdan dolayı işlerimi yapmakta çok zorlanmaya başlamıştım. Eşim bana seninle beraber çalışmak istiyorum dediğinde düşünmeden evet dedim, iyi ki evet demişim. Şimdi işimin çoğunluğunu eşim yapıyor ve el ele rızkımızı kazanıyoruz'' diye konuştu.

Yunus Daşdemir