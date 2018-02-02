10 çocuk annesi yaşlı kadın 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Iğdır'da 10 çocuk annesi yaşlı kadın 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkeze bağlı Yaycı köyünde Alikamerli Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bir evde yaşayan Şefika Sever'in ismi öğrenilemeyen bakıcısı dün saat 17.00 sıralarında izin alıp, kendi evine gitti. Bugün sabah saatlerinde geri dönen bakıcı, yaşlı kadının evinin dış kapısının açık olduğunu gördü. İçeri giren bakıcı, Sever'i yerde kanlar içinde bulunca, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, dün gece vücuduna 17 bıçak darbesi aldığı saptanan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirledi.

İlk incelemede, tecavüz bulgularına rastlanırken, Şefika Sever'in bir miktar parası ve cep telefonunun da çalındığı kaydedildi.

Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.