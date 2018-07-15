Vuruldukları yerde öldüler, işte o teröristler

PKK’nın sözde Karadeniz lideri ’Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır ile ’Rodi’ kod adlı Levent Dayan dün gece Gümüşhane-Giresun hattı yaylalar bölgesinde Giresun ve Gümüşhane İl Jandarma Komutanlıkları tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonla güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

PKK’nın sözde Karadeniz lideri ’Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır ile ’Rodi’ kod adlı Levent Dayan dün gece Gümüşhane-Giresun hattı yaylalar bölgesinde Giresun ve Gümüşhane İl Jandarma Komutanlıkları tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonla güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Geçtiğimiz yıl Trabzon’un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’i ve Giresun’un Güce ilçesine bağlı Körükbelen yaylasında 6 gün önce Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin şehit eden teröristler ile asker arasında Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Sarıtaş yaylasında sıcak temas sağlandı. Gece saat 02.00 sıralarında gerçekleşen temas sonucunda örgütün sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır ile yakın koruması Levent Dayan etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin çatışmanın yaşandığı alanda bulunan cesetlerinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Etkisiz hale getirilen PKK’lıların fotoğraflarında kamuflajları ve çantalarının yeni olduğu gözükürken silahları ise dikkat çekti.