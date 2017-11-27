Köse mazbatasını aldı

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı’nın 19 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen 6.

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı’nın 19 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen 6.olağan kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Av.Celalettin Köse mazbatasını aldı.

Başkan Köse yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatasını İl Seçim Müdürü Şengül Levent’ten aldı. Adliye çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede gösterdiği hedefler doğrultusunda 2019’a emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi.

“Gümüşhane halkı çok yoğun bir katılımla Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı”

Yeni yönetim kurulunun hayırlara vesile olmasını dileyen Köse, “Geçen hafta pazar günü Gümüşhane halkı çok yoğun bir katılımla Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Kongremiz büyük bir heyecan ve olgunlukla icra edildi. Kongremize teşrif eden başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, ilçelerimizden ve köylerimizden heyecanımıza ortak olan aziz Gümüşhaneli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Gümüşhane’de çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamaya özen göstereceğiz”

“Kutlu yürüyüşümüze devam etmek için Gümüşhane’de çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamaya özen göstereceğiz, milletimize layık olmaya çalışacağız” ifadelerini kullanan Köse, “Yeni dönemde kan tazeleyerek, bazı yeni arkadaşları yönetim kurulumuza davet ettik ve kabul ettiler. Bir bayrak yarışı olarak gördüğümüz yönetim kurulumuzda kısmi değişikliklerle inşallah 2019 sürecini mevcut arkadaşlarımızla yürüteceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın kongremizde gösterdiği hedefler doğrultusunda 2019’a emin adımlarla ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Köse, bugün ilk yönetim kurulu toplantısını icra ettikten sonra önümüzdeki hafta başında yapacakları ikinci toplantıda yönetim kurulunun görev dağılımını yapacaklarını da sözlerine ekledi.