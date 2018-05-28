Hakan Çalhanoğlu poz verdi eşi fotoğrafını çekti

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ramazan ayında geldiği Türkiye’de memleketi Bayburt’u ziyaretinin ardından eşinin memleketi Giresun’unu da gezmeyi ihmal etmedi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ramazan ayında geldiği Türkiye’de memleketi Bayburt’u ziyaretinin ardından eşinin memleketi Giresun’unu da gezmeyi ihmal etmedi.

Eşi Sinem Çalhanoğlu ve ailesiyle beraber geldiği Giresun’da tatilini doyasıya yaşayan ünlü futbolcu doyumsuz manzarası ile kendisine hayran bırakan Kuzalan Şelalesinde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Tatilini Doğu Karadeniz’de geçireceği öğrenilen Çalhanoğlu ve ailesi Giresun’dan sonra Trabzon’a geçti.