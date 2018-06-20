Giresun’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Karadeniz sahil yolu Giresun-Trabzon istikameti Tirebolu ilçesine bağlı Doğancı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 LJ 4687 plakalı otomobil aşırı hız sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak su menfezine çarparak durabildi. Kazada, Ömer Ozan (24), Mustafa Aksoy (23), Yunus Emre Şakar (24) ve Serkan Yalovalı (25) yaralanarak Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Espiye Devlet ve Tirebolu Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazada yaralanan Ömer Ozan, Serkan Yalovalı ve Yunus Emre Şakar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yaralı Mustafa Aksoy’un ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.