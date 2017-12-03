Balıkçıların mendirek tepkisi

Giresunlu olta balıkçılarının gözdesi haline gelen liman mendireğinin sivillere ve balıkçılara kapatılıyor olmasına tepki gösterildi.

Giresunlu olta balıkçılarının gözdesi haline gelen liman mendireğinin sivillere ve balıkçılara kapatılıyor olmasına tepki gösterildi.

Giresunlu vatandaşların gezinti, olta balıkçılarının ise geçim kaynağı ve zaman geçirdiği yerlerden birisi olan liman mendireğine geçişin demir ve tel örgülerle kapatılıyor olmasına tepki gösterildi. Mendirekte bir araya gelen onlarca olta balıkçısı ve sivil vatandaşlar buranın bir kültür olduğunu ve bu kültürün yok edilmek istendiğini ileri sürdüler.

Balıkçılar adına konuşan Ahmet Görnal, “Giresun’da olta balıkçılığından geçimini sağlayan onlarca kişi var. Bu işi hobi olarak yapan ise yüzlerce diyebiliriz. Bu balıkçıların gözdesi haline gelen yer ise liman mendireğidir. Şehrin tam göbeğinde yer alan liman zaten halka kapalı fakat hiçbir zaman mendirek kapatılmamıştır. Mendirek şehrin kalabalığından kaçıp stres atmak isteyenlerin gezinti nefes alma yeridir. Kimi aileler ise bu mendireğe gelerek piknik yapmaktadır. Hafta sonları yüzlerce aileyi burada piknik yaparken, çocuklarıyla gezinti yaparken görmek mümkündür. Olta balıkçılarımız ise buradan tuttukları balıklarla akşam evlerine ekmek götürmektedir. Neredeyse her balıkçının burada balık tuttuğu bir kaya parçası vardır. Balıkçılar için burası evlerinden daha çok zaman geçirdikleri bir yerdir. Daha önce babasının elinde limana balık tutmaya gelen balıkçı, şimdi kendi çocuğunun elinden tutup balık tutmasını öğrettiği bir yer hem balıkçılara hem de sivillere kapatılıyor. Bu yanlış bir uygulamadır ve bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Hangi gerekçeyle, hangi amaçla kapatılıyor bunu bilmiyoruz fakat buranın kapatılması yanlıştır. Çünkü önce Karadeniz Sahil Yolu ile vatandaşlarla deniz arasına bir duvar örüldü şimdi de bu tür yerler kapatılarak balıkçıları, vatandaşları denizden kopartılmaktadır. Yetkililerden bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

Balıkçı Ersin Karataş ise, mendireğin insanları kahvehaneden, meyhaneden uzak tutan bir sosyal alan olduğunu ifade ederek, limanı kiralayan şirket yetkililerinin güvenlik amacıyla böyle bir uygulama yapmak yerine kamera sistemiyle güvenlik personeliyle buna çözüm bulabileceğini söyledi.