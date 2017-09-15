Alacak verecek davası kanlı bitti

Bulancak’ta aralarında alacak verecek meselesi olan C.

Bulancak’ta aralarında alacak verecek meselesi olan C.A. ve O.B. oturdukları kafede başladıkları tartışmada silahlar konuştu. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak şehiriçi yolunda bulunan bir kafede bir araya gelen iki arkadaş, aralarındaki alacak verecek meselesinden ötürü tartışmaya başladılar. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine taraflardan C.A. belindeki silahı çıkartarak O.B.’ye birkaç el ateş etti. Yüzünden ve vücudunun iki yerinden aldığı kurşun darbeleriyle yere yığılan O.B. olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.