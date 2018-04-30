Ülkücüler teknoloji diyeti başlattı

Gaziantep’te ülkücüler, teknoloji bağımlılığına karşı savaş açarak, teknoloji diyeti başlattıGaziantep Ülkü Ocakları tarafından Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme (DAKKİR) projesi kapsamında Erikçe Kamp alanında teknoloji bağımlılığının önüne geçilebilmesi amacıyla teknoloji diyeti etkinliği gerçekleştirdi.

Gaziantep’te ülkücüler, teknoloji bağımlılığına karşı savaş açarak, teknoloji diyeti başlattı

Gaziantep Ülkü Ocakları tarafından Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme (DAKKİR) projesi kapsamında Erikçe Kamp alanında teknoloji bağımlılığının önüne geçilebilmesi amacıyla teknoloji diyeti etkinliği gerçekleştirdi. Ülkücüler, etkinlik boyunca her türlü teknolojik aletlerden uzak kalarak birbirleri ile sohbet etti.

“Maalesef amacından çıkıyor"

Etkinlik hakkında bilgi veren Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı M.Fuat Yozbatıran, gençlerin yolunu aydınlatmanın haklı gururunu yaşadıklarının altını çizerek, savaş açtıkları teknoloji bağımlılığı ile mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti. Başkan Yozbatıran, “Günümüzün önemli sorunları arasında kabul edilen teknoloji bağımlılığı hususunda yapmış olduğumuz bir çalışma ile karşınızdayız. “Teknoloji Diyeti” olarak isimlendirdiğimiz bu etkinlik ile iletişim teknolojilerinin insan hayatına getirdiği önemli kolaylık ve faydanın yanında geride bıraktığı olumsuz izlere dikkat çekmek amacını taşıyoruz. Bu vesile ile günümüz gençlerinin karşılaştıkları problemlerin dünyanın en büyük gençlik teşkilatı olma özelliğini taşıyan Ülkü Ocakları’nın da gündeminde olduğunu bu vesile ile sizlere ilan ediyorum. Bilindiği üzere insan idrak edebilen ve başka varlıklarla şuurlu sosyal ilişkiler kurabilen bir varlıktır. Günlük telaşlar ve iletişim teknolojilerinin hızla ilerlemesi gibi durumlar ise insan olma vasfına ait bu özelliklerin ötelenmesine neden olduğu düşünülmektedir. Birinci vazifesi iletişim ihtiyacını karşılamak olan bu cihazların günümüz gençleri arasında asli vazifesini bir kenara bırakıp hayat destek ünitesi halini aldığını üzülerek görmekteyiz. Yapılan bir araştırmaya göre ortalama bir kullanıcı kişisel bilgisayarlarında 142 dakika vakit geçirirken, akıllı telefonları ile 171 dakika geçirmektedir. Ancak bu sürenin yalnızca yüzde 13’ü telefon konuşmalarına ayrılmaktadır. Bu durum akıllı telefonların asli amaçları dışında kullanıldığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekno oyuncakların ferdi ruhen etkilediği de bir gerçektir. Akıllı telefon, tablet, televizyon, bilgisayar gibi aletlerin aşırı kullanımı nedeniyle dış dünya ile iletişimi keserek içine kapanan kişiler, asosyallik sorunuyla baş başa kalabilmektedir. Gerçek sosyal hayata ilgi azalarak yüz yüze iletişim en aza indirgenmektedir. Yapılan çalışmalar bu oyuncakların dikkat eksikliği, hiperaktivite, depresyon, anksiyete, sosyal fobi gibi psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu belirtmiştir" dedi.

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı M. Fuat Yozbatıran, yapılan bir araştırmada ortaya çıkan Türkiye’de akıllı telefon kullanıcılarının günde ortalama 70 kez cep telefonlarını kontrol ettiği yönündeki sonucu hatırlatarak, "Bu da bir akıllı telefon kullanıcısının her gün yaklaşık 15 dakikada bir ekran yüzü gördüğü anlamına gelmektedir. Bu kapsamda gençlerimizin sosyal ilişkilerini arttırabilmek, birbirlerinin yüzlerini bakmalarını sağlamak, teknolojiye bağımlılıklarını en aza indirmek, sanal bir hayattan uzak kalabileceklerini onlara göstermek ve toplumun diğer kesimlerinde farkındalığı arttırmak amacıyla bu etkinliği planladık. Yapılan bu etkinlik kapsamında katılımcılarımız, bir akşam boyunca teknolojik aletlerden uzak kalarak zamanlarını değerlendireceklerdir. Yaptığımız bu çalışmanın gençliğimize örnek olmasını ümit ediyorum. Ülkü Ocakları tarihte olduğu gibi bugün de Türk gençlerinin yanındadır” şeklinde konuştu.