GKV’lilerin resim ödülü gururu

Türkiye genelinde düzenlenen Dünya Antarktika Günü konulu resim yarışmasına katılarak Türkiye dereceleri elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri Bersun Karagülle ve Çınar Özyaşar okulda düzenlenen törenle ödüllerini GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem’den aldılar.

Türkiye genelinde düzenlenen Dünya Antarktika Günü konulu resim yarışmasına katılarak Türkiye dereceleri elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri Bersun Karagülle ve Çınar Özyaşar okulda düzenlenen törenle ödüllerini GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem’den aldılar.

Dereceye giren resimlerin bazı uluslararası organizasyonlarda sergileneceği de ifade edildi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri katıldıkları Dünya Antarktika Günü konulu resim yarışmasından ödüller aldılar. Düzenlenen törende öğrencileri ödüllerini veren GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel görsel sanatların bütün dallarının eğitimin en önemli unsurları arasında yer aldığını ifade ederek başarılı öğrencileri kutladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında birçok sanat alanında önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ve yetenekli öğrencilerin tespit edilerek yetenekleri doğrultusunda geliştirildiğini ifade eden GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel, “İki öğrencimiz resim alanında aldıkları ödüllerle bizleri mutlu etmiştir. Dünya Antarktika Günü münasebeti ile PolReC tarafından, PolSTeam(Kutup Araştırmaları Öğrenci Kulübü) organizasyonu ile APECS Türkiye(Association of Polar Early Career Scientists) olarak düzenlenen resim yarışmasına katılan öğrencimiz Bersun Karagülle 3.lük ödülü, Çınar Özyaşar Jüri özel ödülü kazanmışlardır. Yarışmaya katılan tüm eserler Antarktika’ya gönderilecektir. Başarılı öğrencilerimizi ve onlara destek veren ailelerimiz başka olmak üzere öğretmen ve idarecilerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen törenin ardından öğrencilere ödülleri GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem tarafından verildi.