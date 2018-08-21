Gaziantep protokolü bayramlaştı

Gaziantep kent protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla, polisevinde düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Gaziantep kent protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla, polisevinde düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Gaziantep Polis Evi’nde gerçekleşen bayramlaşma törenine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü, AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Ali Şahin, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel ve Mehmet Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep milletvekili İrfan Kaplan, İlçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Bayramlaşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan Gaziantep Valisi Yerlikaya, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Tüm islam aleminin huzurla birlik ve beraberlik içerisinde bir bayram yaşamalarını temenni ediyoruz. Yolda olan yolcularımızın trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. İç işleri bakanlığımız bu hususta çok güzel tedbirler aldı. Bu kuralları kendi şehir hudutlarımız içerisinde gayet iyi bir şekilde uyguluyoruz. Başta asker ve polislerimiz olmak üzere bayramda görev alan hastanelerde çalışan bayram tatillerinde vatandaşlara hizmet eden tüm kamu görevlisi arkadaşlarımızın da bayramlarını tebrik ediyorum” diye konuştu.