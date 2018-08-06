Belediye Başkanı Tahmazoğlu patlıcan oydu

Gaziantep’te özellikle kış mevsiminde tüketmek amacıyla hazırlanan biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeleri oyarak temizleyen kadınlara Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da eşlik etti.

Gaziantep’te özellikle kış mevsiminde tüketmek amacıyla hazırlanan biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeleri oyarak temizleyen kadınlara Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da eşlik etti.

Gaziantep’te kadınlar, mahalle aralarında biber, patlıcan, salatalık ve kabakları oyarak, içini temizliyor. Kışın tüketilmek üzere yapılan kurutmaların hazırlanma aşamasında kadınların sürpriz bir konuğu oldu. Çat kapı ziyaretler yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da kadınlarla birlikte yöresel dilde "balcan" olarak ifade edilen patlıcan oydu. Kadınlarla sohbet eden Tahmazoğlu, elindeki patlıcanların tohumlarını titizlikle temizledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu burada çekilen fotoğrafları ise, "Kış hazırlığı (Kurutmalık) yapan ablalarımıza ??balcan oymaya yardım ediyoruz" notuyla paylaştı.