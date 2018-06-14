Başkan Fadıloğlu, temizlik personelleriyle bayramlaştı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleriyle bayramlaştı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleriyle bayramlaştı. Sabahın erken saatinde göreve başlayan temizlik ekibini ziyaret eden ve bayramlarını kutlayan Başkan Fadıloğlu, şu ana kadar yapılan emekler için tüm temizlik ekibine yürekten teşekkür etti.

“Yaptığınız hizmetlerden dolayı daima dua alıyoruz”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde personelleriyle düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi. Tek tek personelleriyle bayramlaşan Başkan Fadıloğlu, belediye personellerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diledi. Sabahın erken saatlerinde işbaşı yapmak için gelen personellere kolaylıklar dileyen Fadıloğlu, “Öncelikle yaptığınız hizmetlerden dolayı elinize kolunuza sağılık, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her bayram olduğu gibi bu bayram da sabahın erken saatlerinde sizlerle bayramlaşmak istedik. İnşallah kazasız ve belasız bu bayramı da hep birlikte atlatmayı ümit ediyorum. Hepinizin eline koluna sağlık. Yaptığınız hizmetlerden dolayı vatandaşlarımız çok memnun ve daima dua alıyoruz. İnşallah bu duanın devamı hiçbir zaman eksilmez. Ben hepinizin tekrar bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlı çalışmalar diliyorum” dedi.

“Şehitkamil Belediyesi’ne yakışır hizmetler sunmaya devam edeceğiz”

Başkan Fadıloğlu’nun kendileriyle bayramlaşmanın mutluluğunu yaşayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, “Öncelikle Başkanımıza bizleri ziyaret ederek bayramlaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Bugün erken saatte buraya gelip bizlerle tek tek bayramlaşması çok güzel bir duyguydu. Bizler Başkanımızı çok seviyoruz ve sayıyoruz. Başkanımızdan memnunuz, Allah kendisinden razı olsun. Bizlerde burada hepimiz birimiz için birimiz hepimiz için gayret gösteriyoruz. Şehitkamil Belediyesi’ne yakışır hizmetler sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandılar.