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EVET HAYIR

Yakınları görünce sinir krizi geçirdi! 25 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu

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Sakarya`nın Akyazı ilçesinde yatağında ölü bulunan 25 yaşındaki iki çocuk annesi Hümeyra Atılgan, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.