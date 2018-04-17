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EVET HAYIR

Türkiye Sadettin Köpek'e kilitlendi!

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TRT 1’in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul’un yayınlanan 115. Bölüm fragmanları sosyal medyada on binlerce paylaşımla yaklaşık 10 Milyondan fazla görüntüleme alırken, Türkiye, Saadettin Köpek ölecek mi? sorusuna kilitlendi.