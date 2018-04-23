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EVET HAYIR

Suudi Arabistan'da yine hareketli dakikalar

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Suudi Arabistan’ın, Yemen`den Husiler tarafından Necran kentine atılan balistik füzeyi havada imha ettiği açıklandı.