HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE MECLİS SEÇİM SONUÇLARI

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EVET HAYIR

Seçimin ardından Arınç'tan çarpıcı Erdoğan yorumu

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TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, Twitter`dan Cumhurbaşkanı Erdoğan`ı kutladı.