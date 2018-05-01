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EVET HAYIR

Saadet Partisi adayını açıkladı!

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Saadet Partisi`nin Cumhurbaşkanı adayı partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.