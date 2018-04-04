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EVET HAYIR

Raci şaşmaz şikayet etti! Gözaltılar var...

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Kadıköy Fikirtepe’de kentsel dönüşüm projelerini mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, "dolandırıldım" diyerek polise şikayette bulundu.