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EVET HAYIR

Polis memuru okulda dehşet saçtı!

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Bursa merkez Nilüfer ilçesinde, polis memuru olan veli tartıştığı müdür ve öğretmeni silahla vurarak yaraladı.