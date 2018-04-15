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EVET HAYIR

Nevşehir'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

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Nevşehir Uçhisar Kavşağında feci bir kaza meydana geldi.