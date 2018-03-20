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EVET HAYIR

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümü yayınlanmıştı! Çok tepki çekti

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Merakla beklenen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümü ekranlarda boy gösterdi. Dizideki bazı sahneler izleyenler tarafından çok tepki çekti.