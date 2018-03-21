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EVET HAYIR

Medyada büyük satış

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Doğan Medya Grubu`nun, Demirören Holding`e satılması konusunda anlaşmaya varıldı.