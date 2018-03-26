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EVET HAYIR

Karadeniz zekası sınır tanımıyor! 40 yıllık 'Toros'u bakın ne hale getirdiler?

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Trabzon’da 2 oto ustası 77 model eski bir otomobile palet takarak aracı bambaşka bir şekle dönüştürdüler. Bekir Koca - Ozan Köse