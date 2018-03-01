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EVET HAYIR

Jandarma devriye dönüşü fark etti! Yüzlerce...

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Tokat`ta kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide yüzlerce hayvan kafatası bulundu.