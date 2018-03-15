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EVET HAYIR

GSS borcu olanlar dikkat

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SGK’dan yapılan açıklamada, Türkiye’de ikamet eden ve herhangi bir kapsamda sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşlar hakkında uygulanan Genel Sağlık Sigortasının 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu hale getirildiği belirtildi.