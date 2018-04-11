Görünüşe göre masaüstü bilgisayar kullanıyorsunuz.. Masaüstü görünümüne geçmek ister misiniz?

EVET HAYIR

Fuhşa zorladığı kadınlarla basılınca...

1 / 6

Hatay’da polisin düzenlediği operasyonda, `suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, insan ticareti, nitelikli yağma, gasp, cinsel saldırı` iddiasıyla gözaltına alınan 3’ü kadın 18 kişi adliyeye sevk edildi.