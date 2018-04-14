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EVET HAYIR

Efsane sanatçı Tülin Korman vefat etti! | Tülin Korman kimdir?

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Ünlü sanatçı Onur Akay, Türk sanat müziğinin efsane sesi Tülin Korman’ın vefat ettiğini duyurdu