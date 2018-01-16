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EVET HAYIR

Dizi setine jeneratör taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü

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Caner Sönmez / Sarıyer Zekeriyaköy’de `Bizim Hikaye` dizisinin setine jeneratör taşıdığı öğrenilen kamyonet virajı alamayarak yan yattı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.