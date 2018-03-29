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EVET HAYIR

Diriliş Ertuğrul'da 112. bölümde flaş gelişme! Ölüyor mu?

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TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul yayınlanan 112. Bölümüyle izleyenlerin nefesini kesti.