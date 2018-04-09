Görünüşe göre masaüstü bilgisayar kullanıyorsunuz.. Masaüstü görünümüne geçmek ister misiniz?

EVET HAYIR

Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı yayınlandı

1 / 10

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’un 114. Bölüm tanıtımı yayınlandı.